La reacción de Javier Milei en redes sociales tras la clasificación de Argentina a octavos del Mundial 2026

El mandatario trasandino hizo arder las redes sociales con la publicación en la plataforma digital.

Un sufrido triunfo obtuvo Argentina frente al sorprendente Cabo Verde el cual le significó meterse en los octavos de final del Mundial 2026.

El duelo se definió en el tiempo suplementario y con un elenco albiceleste teniendo que trabajar más de la cuenta para imponerse al conjunto africano que estuvo muy cerca de dar la gran sorpresa en esta cita planetaria.





La reacción de Javier Milei tras la clasificación argentina

El 3 a 2 para los actuales campeones del mundo no estuvo excento de sufrimiento y así lo reflejó el presidente de la nación trasandina Javier Milei, quien a través de redes sociales, expresó su alegría tras el triunfo de su selección.

“VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!!”, fue el mensaje que el mandatario realizó en su cuenta de X, el cual hizo arder las plataforma social con cientos de usuarios respondiendo el mensaje de la máxima autoridad allende Los Andes.