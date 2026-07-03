Pasando un susto terrible: Argentina sobrevive a un valiente Cabo Verde y avanza en el Mundial

Los Tiburones Azules llevaron hasta el alargue al actual campeón, realizando una tremenda presentación y generando varios problemas a La Albiceleste.

Argentina pasó su primer gran susto en el Mundial. La Albiceleste tuvo que ir al alargue para derrotar 3-2 a un luchador Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

Ante una multitud de hinchas que llegó al Hard Rock Stadium de Miami, el actual campeón despachó a la principal sorpresa de la cita planetaria que realizó una dignísima presentación.

La jornada parecía ser hasta cotidiana para La Albiceleste, logrando ponerse en ventaja a los 29 minutos del primer tiempo con un gol del inspirado Lionel Messi.

La Pulga aprovechó un pase magistral de Lisandro Martínez y abrió la cuenta, convirtiendo su séptimo gol en el torneo.

Sin embargo, todo cambió en el segundo tiempo con el tanto de Deroy Duarte a los 59′, quien aprovechó las debilidades de la defensa y batió a Emiliano “Dibu” Martínez con una llamativa facilidad.





Los inesperados hérores que tuvo Argentina ante Cabo Verde

Los africanos aguantaron y estiraron el cotejo al tiempo extra, donde los trasandinos parecían encontrar tranquilidad con el tanto del propio Lisandro Martínez.

Pero Los Tiburones Azules otra vez respondieron con un espectacular golazo de Sidny Lopes Cabral, colocando un disparo al ángulo y realizando un emotivo festejo con su familia.

Pese a esto, un cabezazo de Cuti Romero (111′) que se desvió en un defensa le permitió a Argentina tomar aire y evitar un papelón.

Este resultado pone en la órbita a Cabo Verde de cara al futuro, mientras que al vigente monarca lo instala en octavos de final en el que chocará contra Egipto.