IA toma a todos los eliminados y elige a la peor selección del Mundial 2026

Seis selecciones terminaron tempranamente su participación en la fase de grupos tras perder todos sus partidos.

Este viernes, se disputan los últimos partidos de los 16avos de final, ya que este mismo sábado comenzarán los octavos de final.

De este inédito Mundial de 48 selecciones, 16 equipos quedaron eliminados en la fase de grupos, donde seis elencos terminaron con 0 puntos tras perder todos sus partidos.

Estos son Irak, Haití, Túnez, Jordania, Uzbekistán y Panamá, que no sumaron unidades, sin embargo, la IA de Chat GPT explicó cuál fue el peor equipo del torneo.





Irak fue la peor selección del Mundial

La inteligencia artificial indicó que si se toma como criterio el rendimiento en la fase de grupos, la selección que más consenso genera como la peor del Mundial 2026 es Irak.

Para explicar esto, tomó algunos parámetros:

Perdió sus tres partidos.

Terminó con 0 puntos.

Recibió 12 goles, la peor cifra defensiva del torneo.

Cerró con una diferencia de goles de -11

Fue una de las primeras selecciones matemáticamente eliminadas

Chat GPT también agregó que el rendimiento de Túnez fue muy similar al de Irak, donde sus 0 puntos fueron acompañados de un -10 en diferencia de gol.

Por último, la IA afirmó que la mayor decepción del torneo fue Uruguay de Marcelo Bielsa, que no ganó ningún partido y quedó tempranamente eliminado. ¿Coincides?