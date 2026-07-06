Estados Unidos vs Bélgica: Sigue AQUÍ el partido de octavos del Mundial minuto a minuto

Seattle es la sede para el esperado partido de Estados Unidos ante Bélgica, quienes se miden en otra de las llaves de octavos de final del Mundial.

Estados Unidos se mide este lunes a Bélgica por otra de las llaves de octavos de final del Mundial, partido que se juega ante una multitud en Seattle.

El encuentro está marcado por el polémico perdonazo a Folarin Balogun, delantero de los norteamericanos que habilitado por la FIFA para jugar a pesar de haber sido expulsado en la ronda anterior.

La decisión generó la reacción de la Real Asociación Belga de Fútbol, quienes reconocieron su preocupación por la forma en que se desarrolló la situación del ariete.





Hora del partido entre Estados Unidos y Bélgica

El duelo de los dirigidos por Mauricio Pochettino contra Los Diablos Rojos comienza a las 20:00 horas de Chile de este lunes 6 de julio.

El árbitro designado para este cotejo fue el uruguayo Esteban Ostojich, experimentado juez que suele estar en cotejos de Copa Libertadores.

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