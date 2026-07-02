Tensión en Bélgica: El frío desaire entre jugadores que reavivó una polémica amorosa

Un incómodo momento se vivió en la selección belga luego de la victoria ante Senegal que dejó en evidencia una rivalidad al interior del plantel que se remonta desde el año 2012 y que, al parecer, aún se mantiene.

La remontada de Bélgica por 3-2 ante Senegal pudo ser motivo de gran celebración para Los Diablos Rojos en el Mundial. Sin embargo, cierta rivalidad entre dos jugadores de la selección no pasó desapercibida.

Durante los festejos por su clasificación a los octavos de final, el plantel belga celebraba entre abrazos y sonrisas, a excepción de dos de sus figuras más reconocidas: Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois.

Ambos jugadores evitaron cualquier tipo de contacto o gesto de complicidad y optaron por mirarse de forma distante para seguir celebrando por separado con sus otros compañeros.





Un conflicto desencadenado por amor

Este distanciamiento no tiene nada relacionado con el deporte, sino que la causa de su rivalidad sería el amor de una mujer. De Bruyne y Courtois compartían una amistad que comenzó en la infancia, continuó en el Chelsea y se quebró definitivamente en 2014.

El origen de la tensión se remonta a 2012, cuando Caroline Lijnen, entonces pareja de De Bruyne, le fue infiel con Courtois, quien en ese entonces estaba en el Atlético de Madrid.

“Thibaut me dio en una noche lo que De Bruyne no pudo en tres años”, declaró Lijnen en una entrevista para un medio belga.





Dichas palabras causaron gran revuelo en el plantel y, en consecuencia, un escándalo mediático ad portas de participar en el Mundial de Brasil, preocupando a la delegación belga.

Aunque ambos han compartido la selección durante años por el bien del equipo, las imágenes dejaron claro que, más de una década después, la relación sigue completamente rota.