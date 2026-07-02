“Es el último baile”: Hermana de Cristiano Ronaldo anticipó su despedida de Portugal tras el Mundial

Kátia Aveiro aseguró que el capitán de Portugal podría retirarse de la selección cuando finalice su participación en el torneo planetario.

Remezón mediático causó la hermana de Cristiano Ronaldo tras asegurar que el capitán de la selección de Portugal se retiraría tras su paso por el Mundial 2026.

En la antesala del duelo contra Croacia, Kátia Aveiro dio a conocer la noticia respecto a lo que sería la despedida del astro luso.

“La información que tengo, de una fuente segura, creo que es el último baile. Así que vamos a aprovechar”, manifestó la hermana de CR7 a minutos de presenciar el encuentro en los dieciseisavos de final.





“Lo más importante es disfrutar de estos veintitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa“, comentó la mujer en las inmediaciones del estadio de Toronto.

En dicha instancia también aseguró que hay probabilidades de seguir avanzando en el torneo planetario: “Sentí buena energía y confianza. Para nosotros, los aficionados, eso nos reconforta”.

“Podemos confiar, venga quien venga, tendremos que enfrentarnos a ellos y tenemos que estar preparados”, concluyó Aveiro.

De concretarse su retiro tras el Mundial, Cristiano Ronaldo dejaría la selección portuguesa con un registro de 232 partidos disputados y 146 goles en su haber.