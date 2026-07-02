Portugal vs Croacia: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido por el Mundial

Portugal se mide a Croacia en un esperado partido por los dieciseisavos de final del Mundial, duelo que está marcado por el cruce entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

Portugal y Croacia protagonizan este jueves un partido electrizante por los dieciseisavos de final del Mundial, poniendo a prueba a dos selecciones de peso.

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Los Lusos no ha podido aprovechar su tremendo plantel y se instalaron en esta ronda ganando solamente un encuentro en la fase de grupos.

Por la otra vereda esta el cuadro balcánico, quienes tienen a su líder Luka Modric y que vienve con la confianza arriba al vencer recientemente a Ghana.





Portugal vs Croacia por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Portugal ante Croacia, válido por los los dieciseisavos de final del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Además de la TV abierta, este atractivo cotejo lo puedes ver gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Portugal vs Croacia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y ver a uno de los favoritos, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

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¿A qué hora es el partido de Portugal vs Croacia?

El compromiso entre estas escuadras europeas inicia a las 19:00 horas de Chile de este jueves 2 de julio, disputándose en el Toronto Stadium de Canadá.

La previa la puedes disfrutar desde las 18:00 horas por Chilevisión, donde encontrarás datos, formaciones y mucho más.