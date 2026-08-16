“Tengo mi futuro planeado”: Cristiano Ronaldo sorprende y revela fecha en que se retiraría del fútbol

El delantero luso adelantó sus planes para el futuro y qué espera hacer una vez que ponga fin a su carrera.

Cristiano Ronaldo adelantó cuándo sería su retiro del fútbol tras 25 años de carrera y una última participación en un Mundial con la selección portuguesa.

En una entrevista con la revista Vogue, a propósito de su reciente boda con Georgina Rodríguez, el delantero de 41 años afirmó que “este probablemente sea mi último año en el fútbol ​​y quiero dejar un legado espectacular”.

De concretarse, su adiós se produciría mientras aún viste la camiseta del Al Nassr.





Por otra parte, Ronaldo abordó su futuro una vez que finalmente cuelgue los botines: “Tengo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas que me mantienen ocupado que me cuesta elegir solo una”.

“Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, así que hay que llenar el tiempo de diversas maneras, no solo de una”, agregó el luso.

En esa misma línea, Cristiano reveló qué busca hacer con su tiempo: “Divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me he ganado”.

“Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio“, recordó el histórico ariete.