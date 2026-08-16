Regaló su polera a pequeño hincha chileno: Así fue la presentación de Alexis Sánchez al CF Montreal

La instancia estuvo cargada de emoción con la entrega de su camiseta con el icónico 10, mismo número con el que debutó en La Roja a sus 17 años.

El viernes Alexis Sánchez aterrizó en Canadá para iniciar su nueva etapa en el fútbol junto a CF Montreal, donde fue recibido por un grupo de chilenos. Ahora el Niño Maravilla fue presentado ante el club en el Estadio Saputo durante la previa al encuentro del CF Montreal contra DC United, por una nueva fecha de la MLS.

Desde el primer momento de Alexis en la cancha es que se hizo notar el grupo de hinchas de Chile que desde la galería vociferaban su nombre junto a la bandera nacional y la camiseta de la Selección Chilena.





El deportista, con una sonrisa en el rostro, se dedicó a saludar a todos los presentes, mientras aprovechaba de firmar camisetas e interactuar con sus seguidores.

El presidente del CF Montreal, Gabriel Gervais, se tomó un momento para entregarle su camiseta con la 10 a Sánchez y tomarse las respectivas fotografías.

Sin embargo, el futbolista tuvo un gesto que no pasó desapercibido: se sacó su nueva polera y corrió a entregarsela a un niño que estaba con el grupo de chilenos vitoreándolo.