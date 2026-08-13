Tras 18 temporadas en Europa, Alexis Sánchez aceptó el ofrecimiento de la MLS y será el “Jugador Franquicia” del CF Montreal.

Alexis Sánchez aterrizó en la MLS. Con 37 años, Maravilla causó sorpresa al ser anunciado esta semana como gran refuerzo del CF Montreal.

El tocopillano dejó atrás 18 temporadas en el fútbol europeo para integrarse al cuadro de Canadá, pero que compite en la liga de fútbol de Estados Unidos.

El delantero chileno arribó en condición de estrella, siendo el “Jugador Franquicia” de su nuevo club que le permite no ser afectado en el límite salarial establecido por la competición.





Revelan el sueldo de Alexis Sánchez en el CF Montreal

Según consignó Sports Illustrated, el ex seleccionado nacional cobrará 803.125 dólares de forma anual, equivalentes a más de 734 millones de pesos chilenos.

Esto se traduce en un salario cercano a los $61 millones mensuales, que en principio es inferior al monto que recibía en el Sevilla.

Sánchez firmó un contrato por dos años con los norteamericanos, transformándose inmediatamente en el futbolista más emblemático de la institución.

El goleador histórico de La Roja será el segundo chileno en el Impact, sumándose al arquero Thomas Gillier que está a préstamo desde el Bologna de Italia.