Desde Argentina informaron que La Joya habló con el cuerpo técnico, aspecto que fue clave para zanjar su futuro al menos por este año.

Carlos Palacios definió su futuro. Tras varias semanas de especulaciones, el volante solicitó quedarse en Boca Juniors y pelear por un lugar.

La Joya ha tenido un complejo 2026, disputando solamente un partido en lo que va de la temporada producto de las lesiones que no lo dejan tranquilo.

A raíz de esto, desde Argentina afirmaron en varias oportunidades que el chileno podía dejar el Xeneize, llegando a mencionar un posible regreso a Colo Colo que por ahora no se concretará.





El deseo de Carlos Palacios por quedarse en Boca

De acuerdo con lo informado en ESPN, el mediocampista atravesó duros momentos y llegó a ser visto “llorando” en el conjunto trasandino.

Esto se originaría por sus dificultades físicas y algunas situaciones familiares, aunque la situación cambió radicalmente hace dos semanas.

El citado medio consignó que Palacios habló con el cuerpo técnico y pidió una nueva oportunidad, apostando a luchar por un puesto y sumar más minutos.

Uno de los motivos que lo habría fortalecido es el nacimiento de su hija, lo que lo encendió para dejar atrás los problemas y recuperar terreno.

Cabe recordar que Boca pagó cerca de 5 millones de dólares por su pase al Cacique a inicios del 2025, siendo clave el deseo del jugador y del presidente del club, Juan Román Riquelme, por contratarlo.