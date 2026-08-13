La esperada revancha de árbitro Omar Artan tras dirigir la Supercopa de Europa: “Este fue mi Mundial”

El juez somalí, al que se le prohibió ingresar a Estados Unidos en la previa del Mundial, dirigió el choque entre el PSG y Aston Villa y se llevó un regalo muy especial.

Omar Artan fue uno de los grandes protagonistas de la Supercopa de Europa, torneo que obtuvo el PSG tras vencer 2-1 al Aston Villa este miércoles.

El árbitro somalí fue el encargado de impartir justicia en el duelo que abre la temporada de fútbol en el viejo continente, teniendo su esperada revancha tras no poder dirigir en el Mundial 2026.

Pese a que estaba considerado para la cita planetaria, al juez se le prohibió la entrada a Estados Unidos en un hecho que generó gran controversia.





El recuerdo que se llevó Omar Artan de la Supercopa de Europa

Una vez terminado el duelo que se jugó en Austria, el colegiado se quedó con la pelota y escribió un mensaje muy especial.

“Este fue mi Mundial”, señaló el profesional de 34 años, lo que fue compartido por las redes sociales oficiales de la UEFA.

Artan es considerado uno de los mejores árbitros de África, siendo defendido por las autoridades de su país una vez conocido su caso en la previa del torneo.

Su participación en competencias europeas podría ir en aumento, teniendo en cuenta el acuerdo que se estableció de la propia UEFA con la Confederación Africana de Fútbol (CAF) hace algunos meses.

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