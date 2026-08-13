Gustavo Quinteros es despedido de Independiente: Se va tras ser goleado y eliminado

La durísima derrota 4-0 ante Atlético Tucumán colmó la paciencia de la dirigencia del Rojo, quienes determinaron sacar de su cargo al argentino-boliviano.

Se acabó el ciclo de Gustavo Quinteros en Independiente. El entrenador fue despedido tras la escandalosa derrota 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina este miércoles.

La durísima eliminación del torneo derivó en la salida del ex DT de Colo Colo y Universidad Católica, poniendo fin a un ciclo que duró cerca de diez meses.

Al momento del equipo se sumaron las explosivas declaraciones del estratega, quien disparó: “Ni los jugadores ni nosotros como cuerpo técnico somos totalmente responsables de una continuidad de fracasos en un club grande como Independiente”.





En la conferencia de prensa posterior a la caída, el argentino-boliviano exclamó que “no llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iba a llegar”.

Si bien insistió en que no iba a renunciar, la directiva se reunió este jueves y determinó sacar al adiestrador de su cargo.

Los números de Gustavo Quinteros en Independiente

Tras arribar en septiembre del 2025, Quinteros dirigió un total de 32 partidos en los que obtuvo 14 triunfos, 8 empates y 10 derrotas.

El reemplazante de manera interina será Carlos Matheu, aunque la dirigencia ya se está moviendo para contratar un nuevo entrenador de cara al cierre de la temporada.