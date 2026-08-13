Campeón de Sudamericana y pieza clave en Racing: El refuerzo que amarra la UC para el segundo semestre

Agustín García Basso acordó su vínculo con Los Cruzados. El defensor de 34 años llega en condición de libre tras su paso por La Academia.

Tras un mercado de pases totalmente apagado, Universidad Católica se movió en Argentina y aseguró la contratación de Agustín García Basso.

El defensor llegó a Chile este miércoles por la noche desde Buenos Aires, ultimando detalles para firmar su contrato y unirse a Los Cruzados.

Su arribo se da en condición de libre tras finalizar su contrato en Racing, donde fue una importante figura por varias temporadas.





Quién es Agustín García Basso, el nuevo refuerzo de la UC

Nacido en marzo de 1992, el trasandino inició su carrera en Boca Juniors en el que logró debutar en el profesionalismo en 2013.

Sin espacio en el Xeneize, el zaguero central comenzó un largo recorrido al pasar por Douglas Haig, Sportivo Belgrano, Santamarina de Tandil, Agropecuario, Estudiantes de Buenos Aires, Quilmes y Deportivo Cuenca de Ecuador.

El gran salto lo dio el 2023 al fichar por Independiente del Valle, llegando al año siguiente a Racing a pedido del entrenador Gustavo Costas.

En la Academia se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024, siendo titular en el triunfo 3-1 ante Cruzeiro en la gran final.

La salida del elenco de Avellaneda se dio por una desgastada relación con la dirigencia, dando por terminado su vínculo y llegando a un acuerdo con la UC por los próximos seis meses con posibilidad de extensión.