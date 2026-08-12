Piero Maza era el árbitro: El insólito error que llevó a Boca a sacar dos veces del medio ante Recoleta

El juez chileno dejó pasar una inédita situación en el partido de Copa Sudamericana, lo que podría traer graves consecuencias para el futuro.

Una insólita situación se dio en el partido entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana este martes, con el Xeneize haciendo el saque inicial en los dos tiempos.

El encuentro de ida de octavos de final, que favoreció 3-1 a los argentinos, quedará en la memoria por este grosero error, el que se dio con el árbitro chileno Piero Maza a cargo.

El Azul y Oro arrancó el duelo con la posesión de la pelota, algo que se repitió en el segundo tiempo y del que nadie se dio cuenta en el momento.





La imagen rápidamente se transformó en viral, donde se hizo la comparativa del delantero Miguel Merentiel realizando el primer toque hacia los sectores norte y sur.

Consultado por esta situación, el capitán de los trasandinos, Leandro Paredes, afirmó: “Sí, nos dimos cuenta. El árbitro dijo que sacaba Boca y sacamos”.

A raíz de esta situación, Maza podría ser sancionado por la Conmebol de cara a los próximos compromisos internacionales.