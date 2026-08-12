Daniel Garnero se rinde ante Fernando Zampedri: “Es el jugador más importante en la historia de la UC”

El entrenador de Universidad Católica destacó al goleador como “leyenda viva” tras el empate ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores, aunque lamentó que haya quedado descartado para la revancha.

Con sabor agridulce terminó Universidad Católica tras el empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata, resultado que le permitió dejar abierta la llave por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los Cruzados rescataron una igualdad gracias a Fernando Zampedri, quien aprovechó la única chance que tuvo para decretar la paridad cerca del cierre del segundo tiempo.

La mala noticia es que el goleador no estará en el duelo de vuelta frente al Pincha, quedando descartado por acumulación de tarjetas amarillas.





Los elogios de Daniel Garnero a Fernando Zampedri

Tras el encuentro, el entrenador de La Franja, Daniel Garnero, llenó de elogios al Toro y afirmó que “es el jugador más importante en la historia de este club. Es una leyenda viva”.

En conferencia de prensa, el estratega argentino destacó: “Va por el séptimo año seguido como goleador del torneo. No tenerlo en la revancha es una baja sensible, pero debemos prepararnos de la mejor forma”.

Además, el adiestrador se refirió a las bajas por lesión y a la falta de refuerzos para este semestre, afirmando que “lamentablemente nos tocó y esto es parte del fútbol”.

“Coincidió que algunos chicos tuvieron inconveniente físicos fuera de lo común; muchas cirugías. Llegamos a una instancia importante de copas con el plantel golpeado. Ojalá pueda reactivarse alguna posibilidad de refuerzo, porque en todos los sectores estamos con distintos problemas”, agregó.

El encuentro de vuelta entre la UC y Estudiantes está programado para el martes 18 de agosto, comenzando a las 20:30 horas en el Claro Arena.