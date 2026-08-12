¿Quiere jugar el Mundial 2030? El misterioso mensaje de Alexis Sánchez tras ser presentado en la MLS

Maravilla aprovechó una publicación de la Selección Chilena para lanzar llamativas frases, donde destacó su “calidad, juventud y experiencia”.

Alexis Sánchez tiene nuevo club. Maravilla dejó atrás su glorioso paso por Europa y este martes fue anunciando como refuerzo del CF Montreal.

El arribo a la MLS generó una ola de reacciones, entre las que está el mensaje de parte de la cuenta oficial de la Selección Chilena que le deseó lo mejor.

Esto fue aprovechado por el propio delantero nacional, quien lanzó llamativas frases que dieron que hablar.





Alexis Sánchez destaca su “calidad, juventud y experiencia”

Tras compartir en Instagram una historia de La Roja, el ariete escribió: “2030. Chile. Calidad, juventud y experiencia. Sobre todo, humildad”.

Pese a que no dio más detalles, todo apuntaría a su sueño de estar junto al combinado nacional en la próxima cita planetaria que tendrá seis sedes.

Sánchez ha reiterado en varias oportunidades que pretende ser nominado para dicho torneo, lo que marcaría el cierre de su exitosa carrera.

La última vez que el atacante vistió la camiseta de Chile fue el 10 de junio del 2025, jugando los 90 minutos en la derrota 2-0 ante Bolivia por las Eliminatorias.

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