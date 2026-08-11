De los peores equipos de la MLS: El duro panorama que espera a Alexis Sánchez en el CF Montreal

Maravilla pondrá fin a 18 años jugando en el fútbol europeo, arribando a un club que acumula varios meses sin conocer de triunfos.

Alexis Sánchez tiene todo listo para ir a su nuevo destino. Maravilla dejará Europa para fichar en el CF Montreal de la MLS.

El tocopillano pondrá fin a 18 años jugando en el fútbol europeo, siendo su último club el Sevilla en el que no pudo consolidarse como titular indiscutido.

Pese a que reiteró en varias oportunidades que su deseo era seguir en el viejo continente, el delantero chileno aceptó el ofrecimiento del equipo canadiense que juega en la liga de Estados Unidos.





Así está el CF Montreal, el nuevo equipo de Alexis Sánchez

El panorama del CF Montreal no es nada alentador. Alexis arribará a un equipo que está 14° de 15° en la Conferencia Este, sumando solamente 16 puntos en 18 fechas disputadas.

De hecho, el apodado “Impact” ha ganado solamente 4 partidos en esta campaña y su último festejo fue en el 9 de mayo pasado en la victoria 2-0 sobre Orlando City.

El atacante será el segundo nacional en la plantilla, sumándose a Thomas Gillier que está a préstamo desde el Bologna de Italia.

Otros jugadores importantes son el capitán Samuel Piette, el ghanés Prince Owusu, goleador del equipo y el defensa boliviano Efraín Morales que es titular en su selección.

Una vez que se sume a las órdenes del entrenador francés Philippe Eullaffroy, Sánchez tendrá la principal tarea de levantar a un equipo con miras al cierre de la fase regular de la MLS, programado para el 7 de noviembre.