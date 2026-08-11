Brayan Cortés sorprende y aborda la llegada de Vozinha a Colo Colo: “Nunca es tarde”

El meta de Argentinos Juniors llenó de elogios al caboverdiano, catalogando como “maravilloso” su arribo al Cacique.

Vozinha sumó nuevos elogios tras su llegada a Colo Colo. El que lo alabó esta vez fue Brayan Cortés, arquero que estuvo varios años en el Cacique y que se dio el tiempo de abordar el arribo del caboverdiano al Cacique.

El actual jugador de Argentinos Juniors habló tras la victoria de su equipo ante Racing por la liga local, catalogando la contratación como algo “maravilloso”.

“Es un arquero que dejó una huella muy grande, demuestra que nunca es tarde. Se lo merece, es un arquero de renombre mundial y esperemos que tenga una gran temporada con el Popular”, comentó a Radio ADN.





Brayan Cortés se refirió a su futuro

Adicionalmente, el iquiqueño se refirió a su futuro, teniendo en cuenta que está a préstamo en el Bicho desde inicios de temporada.

Al respecto, Cortés manifestó: “Estoy feliz, contento, como siempre lo fui en Colo Colo por muchos años. Acá logré salir y encontré un lugar”.

“Argentina me ha recibido muy bien y mi familia está muy bien. Espero seguir reflejándolo dentro de la cancha. Quiero dejar una buena huella y seguir estando aquí. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, vamos paso a paso”, agregó.

El guardameta de 31 años ha jugado 26 partidos en Argentinos Juniors, siendo titular indiscutido para el entrenador Nicolás Diez.