Tras ausencia ante Unión La Calera: Colo Colo anticipa cuándo podría debutar Vozinha

Tras la ausencia del arquero mundialista en la fecha 18 por la Liga de Primera, el director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, entregó indicios de su debut.

A una semana de su llegada a Chile para sumarse al plantel de Colo Colo, Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, dio indicios de cuándo podría debutar Vozinha.

Incertidumbre había entre los hinchas sobre si el arquero caboverdiano disputaría el partido por la fecha 18 de la Liga de Primera ante Unión La Calera. Sin embargo, Vozinha no fue citado y tampoco acompañó a los Albos a la quinta región.

Colo Colo anticipa cuándo podría debutar Vozinha

Durante esta jornada, Jaime Pizarro se refirió a la ausencia del portero mundialista y volvió a encender las expectativas sobre su debut.

“El caso de él tiene que ver con el recorrido que ha tenido en el último tiempo. Él participó con su selección en la competencia del Mundial, pero después estuvo sin la actividad permanente del entrenamiento“, explicó.

No obstante, Pizarro afirmó que Vozinha “está avanzando en eso y creo que lo va haciendo muy bien”.





En ese sentido, comentó que el arquero podría sumarse en alguno de estos dos encuentros: “Puede ser contra O’Higgins, podrá ser también frente a Unión Española en Copa Chile”.

Cabe recordar que el Cacique se enfrentará a O’Higgins por la Liga de Primera el domingo 16 de agosto a las 17:30 horas, en el Estadio Monumental.

Mientras que el duelo ante Unión Española por Copa Chile será el miércoles 26 a las 20:30 horas, en Macul.

En caso de debutar en la próxima fecha del campeonato nacional, el caboverdiano también podría disputar el Superclásico contra Universidad de Chile el domingo 23, en el Estadio Nacional.

“Hay distintos escenarios y bueno, ahí ya es una decisión técnica la que deberá determinar junto con el jugador cuándo son los momentos para poder estar presente”, concluyó Jaime Pizarro.