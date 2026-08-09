Nelson Tapia renuncia a Imperial Unido tras chocar ebrio: Esta es la explicación que dio

Imperial Unido, equipo que dirigía el exarquero de La Roja, informó que su renuncia se debe a “motivos personales”.

El club Imperial Unido, que milita en la Tercera A del fútbol chileno, confirmó la salida de su entrenador Nelson Tapia, quien protagonizó un grave acción de tránsito.

A través de sus redes sociales, el equipo de La Araucanía oficializó mediante un comunicado la marcha del DT por “motivos personales”.

“Como institución, respetamos plenamente su decisión y solicitamos a nuestra comunidad respetar su privacidad y la de su familia en este momento”, se indicó.

Tras esta decisión, el exarquero de La Roja solo estuvo un par de meses a cargo de Imperial Unido, elenco que marcha undécimo en la tabla.





Tapia solicitó el alta voluntaria

Las causas del grave accidente, donde Tapia perdió el control de su automóvil e impactó con las barreras de contención el pasado viernes 7 de agosto, se encuentran bajo investigación.

De manera preliminar se informó que el hombre de 59 años habría conducido el vehículo en estado de ebriedad y luego Carabineros informó que el exarquero marcó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre y quedó apercibido por Fiscalía.

Tras esto Tapia fue trasladado hasta el Hospital de Linares, donde fue sometido a diversos exámenes.

El doctor Ricardo Fernández, jefe de Urgencias del recinto asistencial: “El paciente solicita su alta voluntaria para continuar la atención en otro establecimiento privado o público. Es decisión de él”, señaló.

Según indicó Fernández, Tapia ingresó al hospital cerca de las 4:00 de la madrugada y concretó su alta alrededor de las 9:00 horas, cinco horas después.

Comunicado por renuncia de Nelson Tapia