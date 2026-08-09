U. de Chile vs Palestino: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera

La U está obligada a vencer a los árabes para intentar achicar la brecha ante Colo Colo, líder del campeonato.

Universidad de Chile y Palestino animarán un interesante partido este domingo válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, donde se enfrenta el tercero ante el cuarto.

Los azules dirigidos por Fernando Gago han tenido un gran comienzo en la segunda rueda, donde vencieron a Audax Italiano y a Huachipato e intentan darle caza a Colo Colo, sólido líder del certamen.

Por su lado los árabes se ubican solamente tres puntos por debajo de los universitarios y se ilusionan con una eventual clasificación a copas internacionales en 2027.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Palestino?

El partido de Universidad de Chile y Palestino, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, este importante encuentro será emitido por la plataforma de streaming HBO MAX, a la cual tienes que entrar con tu usuario y contraseña.

Hora del partido entre U. de Chile y Palestino por la Liga de Primera

El compromiso de los azules contra los árabes inicia a las 20:00 horas de Chile de este domingo 9 de agosto y se disputará en el Estadio Nacional.