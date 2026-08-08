“Fuerza, Leo”: El mensaje de la selección argentina para Messi tras muerte de su padre

A través de redes sociales, la Albiceleste le entregó su apoyo al “10” en medio del delicado momento personal.

Este sábado, se confirmó a los 68 años la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, en su natal Rosario, Argentina.

De acuerdo a lo publicado por diversos medios trasandinos, el fallecimiento del progenitor del astro argentino ocurrió durante la noche del viernes cuando se encontraba en un recinto médico de dicha ciudad.

Cabe señalar que el estado de salud de Jorge Messi, quien padecía una enfermedad la cual no ha sido revelada públicamente, había empeorado durante las últimas semanas.





Selección argentina y mensaje de apoyo a Lionel Messi

A través de sus redes sociales, la selección argentina, última finalista de la copa del mundo, emitió un mensaje de apoyo al ídolo de la Albiceleste.

“Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”, se publicó en X.