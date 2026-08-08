Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Lionel Messi

El progenitor del futbolista argentino falleció en Rosario la noche de este viernes.

Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi, murió a sus 68 años en Rosario, Argentina.

Según informaron medios trasandinos como Olé e Infobae, el deceso se registró la noche de este viernes cuando el progenitor del jugador del Inter Miami estaba en un sanatorio rosarino.

El estado de salud de Jorge Messi había empeorado en las últimas semanas, especialmente durante el Mundial 2026 celebrado en Canadá, Estados Unidos y México, a causa de su lucha contra una enfermedad.

De hecho, tras la final del certamen disputada en Nueva York, su hijo viajó de urgencia a Argentina para acompañarlo.

El rol de Jorge Messi en el éxito de su hijo Lionel Messi

Jorge Messi jugó un papel fundamental en la vida de Lionel Messi, pues fue quien estuvo detrás de la obtención del tratamiento hormonal del astro trasandino en Barcelona cuando este aún era un juvenil en las categorías inferiores de Newell’s Old Boys.

Luego, lo acompañó en su periplo por Cataluña cuando La Masia lo incorporó a sus filas a los 13 años, en el año 2000. De ahí en más, fungió como representante durante toda su carrera.