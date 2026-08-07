U. Católica vs Cobresal: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de Primera

Universidad Católica y Cobresal dan el vamos a la fecha 18° de la Liga de Primera, partido que se juega en el Claro Arena.

Universidad Católica busca enmendar el rumbo en la Liga de Primera, recibiendo este viernes a Cobresal por un partido determinante.

Los Cruzados tienen su última prueba antes del arranque de la llave contra Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores, apostando a levantar el nivel y mejorar su imagen.

Por el otro lado están Los Mineros, quienes necesitan con urgencia los puntos para salir de la zona de descenso.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica ante Cobresal?

El partido de Universidad Católica ante Cobresal, válido por la fecha 18° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, este importante encuentro será emitido por la plataforma de streaming HBO MAX, a la cual tienes que entrar con tu usuario y contraseña.

Hora del partido entre U. Católica y Cobresal por la Liga de Primera

El compromiso de La Franja contra el elenco nortino inicia a las 20:30 horas de Chile de este viernes 7 de agosto.

El escenario es el Claro Arena de Las Condes, recinto en el que la UC no pierde desde mayo.