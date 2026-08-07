Tras su multitudinario recibimiento, la estrella de Cabo Verde comienza una nueva etapa en el país con focos dentro y fuera de la cancha.

Vozinha comienza a planificar su vida en Chile. Superada la masiva presentación en el Estadio Monumental y los primeros entrenamientos en Colo Colo, el arquero de Cabo Verde empieza a dar los siguientes pasos.

Uno de esos progresos es una situación alejada de lo futbolístico, pero muy relevante: Encontrar una casa en la que puede recibir a su familia.

Para conseguir ese objetivo, el meta de 40 años acordó un aspecto no menor en el contrato con el Cacique.





El bono que recibe Vozinha para una vivienda

De acuerdo con lo informado por La Tercera, el vínculo del jugador contempla un bono de 2 millones de pesos para arriendar una vivienda.

El salario de Vozinha es cercano a los $47 millones, lo que lo posiciona como uno de los integrantes del plantel que más cobra en el Popular.

El citado medio aseguró que una de las estrellas del Mundial evalúa opciones en Las Condes y Peñalolén, tema en el que está siendo asesorado por su representante y otros intermediarios.

La idea de Vozinha es tener un espacio amplio para darle espacio a Akira, su querida perrita que lo ha acompañado en momentos importantes de su carrera y vida personal.

Por el lado deportivo, el africano ya está bajo las órdenes del entrenador Fernando Ortiz y apuesta a pelear la titularidad con el joven Gabriel Maureira.

El canterano de 19 años se quedó con la titularidad desde la lesión de Fernando de Paul, aunque podría estar ausente en algunos duelos por sus compromisos con la Selección Chilena Sub 20.