El Cacique avanza por el defensor nacional de 20 años, quien llegaría a préstamo del Atlético Mineiro en busca de minutos.

El fichaje de Vozinha no fue suficiente para Colo Colo, club que ahora prepara otro golpe al mercado al tener un acuerdo casi cerrado con Iván Román.

El defensor chileno pretende dejar Atlético Mineiro en busca de minutos, lo que sería aprovechado por Los Albos que amarrarían a un seleccionado nacional.

Iván Román llegaría a préstamo a Colo Colo

Las conversaciones avanzan por un préstamo hasta diciembre del 2027, donde el único detalle es una posible opción de compra.

El conjunto de Brasil pretende que sea sin esta alternativa. Una vez cerrado esto, el zaguero de 20 años armaría las maletas para volver a Chile.

Román llegaría en un momento casi ideal para el Popular, quienes tienen una ventaja de 12 puntos en la Liga de Primera y que comienzan a pensar en su participación en la próxima Copa Libertadores.





El formado en Palestino ha disputado solamente 9 partidos esta temporada, marcando un gol y recibiendo 3 tarjetas amarillas.

De hecho, la última vez que fue tenido en cuenta por el entrenador Eduardo Domínguez fue el 31 de mayo en la victoria 1 a 0 ante Vasco da Gama por el torneo local.