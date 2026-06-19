“Estoy dando la cara”: El llanto de panelista argentina que difundió falsa muerte del papá de Messi

“Cometí un error, me confundí. Ellos saben, en Luzu, cómo fueron las cosas”, señaló la comediante y actriz Florencia Peña tras dejar su trabajo en el canal de streaming trasandino.

La actriz Florencia Peña reapareció en pantalla tras ser desvinculada del canal de streaming Luzu TV luego de que comunicara la falsa muerte del papá de Lionel Messi durante una transmisión del programa “El show del verano”.

En conversación con el programa Sálvese quien pueda de Argentina, la comediante reconoció su error entre lágrimas y aseguró que “nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas”.

“Cometí un error, me confundí. Ellos saben, en Luzu, cómo fueron las cosas. Pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas”, agregó.





Dueño de Luzu TV argumenta despido de Flor Peña tras difundir falsa muerte de Jorge Messi

“Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano”, expresó el dueño de la señal, Nicolás Occhiato, a través de un comunicado publicado en su cuenta personal de X.

“Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible si la debida verificación previa”, agregó. “Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados “.

En la misma línea, Occhiato calificó el hecho como un “error no forzado, sin ser mala leche“, pero argumentó que “yo tengo que tomar decisiones como cabeza de canal”.

🎙️ Nico Occhiato habló sobre lo sucedido ayer en LUZU en la apertura de #NadieDiceNada pic.twitter.com/eStOf7pbm5 — Fefe (@fedeebongiorno) June 19, 2026

Familia Messi aclara estado de salud del padre del futbolista

Este jueves la familia de Jorge Messi emitió este jueves un comunicado oficial para referirse al estado de salud del padre de Lionel Messi.

En la declaración, el entorno familiar confirmó que Jorge “atraviesa una situación médica”, pero aclaró que su evolución es positiva. “En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta” , señalaron.

Junto con ello, manifestaron su molestia por los rumores y especulaciones que surgieron en las últimas horas.

A continuación puedes ver el video de la comediante Flor Peña pidiendo perdón entre lágrimas en la televisión trasandina.