Temblor hoy 8 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 8 de agosto se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 8 de agosto en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 4.1

4.1 Hora: 12:34 horas.

12:34 horas. Epicentro: 39 km al suroeste de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.

39 km al suroeste de Mina Collahuasi, región de Tarapacá. Profundidad: 112 km.

Magnitud: 4.0

4.0 Hora: 11:36 horas.

11:36 horas. Epicentro: 36 km al norte de Vicuña, región de Coquimbo.

36 km al norte de Vicuña, región de Coquimbo. Profundidad: 78 km.

Magnitud: 4.3

4.3 Hora: 08:44 horas.

08:44 horas. Epicentro: 72 km al suroeste de Socaire, región de Antofagasta.

72 km al suroeste de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 213 km.

Magnitud: 3.5

3.5 Hora: 03:04 horas.

03:04 horas. Epicentro: 72 km al suroeste de Socaire, región de Antofagasta.

72 km al suroeste de Socaire, región de Antofagasta. Profundidad: 189 km.