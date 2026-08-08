Periodista José Antonio Neme sufrió accidente de tránsito en Las Condes

El animador colisionó con una motocicleta en la intersección de las calles Alonso de Córdova y Los Militares. El motociclista tuvo que ser trasladado hasta un recinto hospitalario para evaluar sus lesiones.

El periodista José Antonio Neme sufrió un importante accidente de tránsito cerca de la medianoche de este sábado en la comuna de Las Condes.

De acuerdo a información preliminar, el siniestro se produjo en la intersección de las calles Alonso de Córdova y Los Militares, en el sector nororiente de la capital.

Los primeros antecedentes apuntan a que el presentador de TV, quien conducía un vehículo de marca Mazda e iba por Alonso de Córdova hacia el sur, colisionó con una motocicleta que circulaba por Los Militares de oriente a poniente.

El motociclista fue trasladado de urgencia por personal de SAMU hasta la Clínica Las Condes con el objetivo de evaluar sus lesiones. De manera inicial, habría resultado con una fractura en una de sus piernas.

Tras el siniestro, Carabineros señaló que se encontraba a la espera de instrucciones de Fiscalía, información que no ha sido actualizada hasta esta mañana.

Qué dijo José Antonio Neme

El incidente vial fue inicialmente informado en la transmisión anoche de Primer Plano, espacio en el que Fran García-Huidobro entregó detalles y afirmó haber hablado con el animador.

Neme habría terminado en “shock” y tuvo que ser atendido por una Unidad Coronaria Móvil. Pese a lo anterior, habría terminado sin lesiones tras la colisión.

“A mí me contó José Antonio Neme que estaba con su mamá y con Juan Pablo González, productor ejecutivo del matinal de Mega”, indicó.