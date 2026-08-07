07/ 08/ 2026 22:49

TOC y la lucha diaria contra los prejuicios: Un 70% de los chilenos con este trastorno no se trata

Tener un TOC con el orden o la limpieza es parte de las bromas que probablemente todos hemos escuchado alguna vez. Sin embargo, el Trastorno Obsesivo Compulsivo es una condición de salud mental que puede ser grave y está muy lejos de ser algo divertido para quienes la padecen. Tratamientos costosos, falta de especialistas y el estigma social son parte de lo que enfrentan a diario las personas que sufren esta enfermedad. ¿Cómo es vivir con TOC? Lo vemos en el siguiente reportaje.