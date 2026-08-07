Actualizan estado de salud de Nelson Tapia tras accidente: Sólo estuvo 5 horas en hospital de Linares

El doctor Ricardo Fernández, jefe de Urgencias del recinto asistencial, explicó que el exportero de la Selección Chilena fue derivado desde Parral durante la madrugada tras sufrir un volcamiento. Sin embargo, él mismo solicitó su alta voluntaria.

El estado de salud del exarquero de la Selección Chilena, Nelson Tapia, fue actualizado durante la mañana de este viernes luego del accidente de tránsito que protagonizó en la Región del Maule.

Desde el Hospital de Linares confirmaron que el exfutbolista fue sometido a diversos exámenes tras el volcamiento de su vehículo y que no presenta lesiones de gravedad.

Actualizan estado de salud de Nelson Tapia

El doctor Ricardo Fernández, jefe de Urgencias del recinto asistencial, explicó que Tapia fue derivado desde Parral durante la madrugada tras sufrir un volcamiento.

“Se realizó la atención inicial en el establecimiento, se le brindan las medidas de atención necesarias, se realizan exámenes con tomas de imágenes donde se descartan lesiones graves”, detalló.





El profesional agregó que, tras ser evaluado, el exportero decidió abandonar el recinto por voluntad propia. “El paciente solicita su alta voluntaria para continuar la atención en otro establecimiento privado o público. Es decisión de él” , señaló.

Según indicó Fernández, Tapia ingresó cerca de las 4:00 de la madrugada y concretó su alta alrededor de las 9:00 horas.

El accidente ocurrió en el kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur, en el cruce con la Ruta L-651, donde el vehículo que conducía impactó barreras de contención y terminó volcado a unos 50 metros de la calzada. Las causas del hecho son materia de investigación.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el exguardameta de 59 años habría estado conduciendo bajo la influencia del alcohol, situación que deberá ser confirmada mediante las diligencias y peritajes correspondientes.