¿Vuelve la lluvia a la capital?: A esta hora podrían volver las precipitaciones a Santiago

Tras la serie de sistemas frontales que afectaron a la zona centro-sur del país, las temperaturas comienzan a bajar, lo que puede generar precipitaciones, nieve y aguanieve.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó todos los detalles sobre las posibles precipitaciones que llegarán a la Región Metropolitana este viernes.

Tras una serie de sistemas frontales que afectaron a la zona centro-sur del país, comienzan a descender considerablemente las temperaturas.

¿A qué hora podría llover en Santiago?

Según expuso Allison, habrá precipitaciones en la región de O’Higgins durante esta jornada, pero también podrían caer “gotitas de agua nieve” en Santiago durante la noche.

Esto debido a que la isoterma 0 es muy baja, lo que puede generar nieve en zonas de valle y aguanieve en la zona centro durante la noche de este viernes y el sábado.

Según explicó Göhler: “La posibilidad de que caiga aguanieve en Santiago es bajita, pero existe, principalmente en la cota 1200”.





Es por ello que durante la madrugada, entre las 03:00 y 05:00 horas, podría haber lluvias y también nieve. Este último, podría ser visible en las comunas del sector oriente.

Este fenómeno climático ya está ocurriendo en la Región de La Araucanía, en la comuna de Lonquimay, así como también hay precipitaciones en la zona costera y valle.