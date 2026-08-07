Alcaldesa de La Cruz tras críticas por audio filtrado: “Se siente como vivir un abuso sexual infantil”

En medio de un consejo municipal, la edil se refirió a la polémica, donde Contraloría ofició a la administración por plantas de marihuanas encontradas en enero.

La alcaldesa de La Cruz (región de Valparaíso), Filomena Navia Hevia (PS), se refirió en medio de un concejo municipal a la grabación filtrada sobre una conversación que sostuvo con funcionarios municipales a comienzos de año.

Ahí, rodeada de concejales y personal municipal y en vivo por redes sociales, la edil señaló que el audio es de enero en medio de una campaña solidaria a la comunidad de Penco por los incendios forestales.

En la grabación, Navia afirmó que su rol “no es perseguir la delincuencia”, luego que Jorge Torres, encargado de Asuntos Hídricos, le informara del hallazgo de un sitio con tres plantas de marihuana .

Además, se le cuestionó el tono y los términos usados por la alcaldesa hacia el funcionario. “Somos los dos cercanos al mundo rural, por lo tanto, entendemos la jerga del ‘andar sapeando’. ¡Por favor! Estamos en un país donde el lenguaje nuestro tiene una particularidad. Yo soy una mujer rural, tengo una particularidad… Yo no pertenezco al mundo de la gente que está en la política que cultiva la falsa modestia. Yo soy como soy”.





También afirmó que ella sabía que la estaban grabando. “Ya sabíamos que esta funcionaria recurría a esas prácticas, que nos grababa. De hecho, anda otra reunión por ahí circulando”.

El descargo de alcaldesa tras filtración de audio

Filomena Navia indicó que sospechaba que el audio se iba a filtrar y recurrirá a la justicia, para luego comparar su caso a sufrir un abuso sexual infantil.

“Qué triste todo esto. Se siente como cuando uno ha vivido un abuso sexual infantil, porque la mayoría de las mujeres hemos pasado por eso, se siente eso. No saben lo que han provocado en mí. Fueron demasiado lejos. Los mensajes de odio que han llegado”, manifestó.

Alcaldesa se refiriere a las plantas de marihuana

La máxima autoridad comunal también tuvo palabras para la acusación que se le hace sobre la poco atención e importancia que le dio al descubrimiento de las plantas de marihuana.

“Era enero, como decían por ahí, se estaba quemando Chile. Había un contexto, ¡por favor! Esas personas ni siquiera hubiesen alcanzado a arrancar si había un incendio. ¿Qué querían? ¿Qué me concentrara en las tres matas de marihuana que estaban ahí o que me concentrara en salvar esas vidas?”

Además, agregó: “Yo no vi esas matas de marihuana porque fui en la noche, y los que la detectaron de día tendrían que haber hecho la denuncia como corresponde al deber de un funcionario. Eso es, y no tienen por qué andarle pidiendo permiso ni a la alcaldesa ni a nadie”.

Tras esto, Contraloría Regional de Valparaíso ofició al municipio de La Cruz, con un plazo de 5 días hábiles a contar del 4 de agosto, para informar respecto a la veracidad de lo reportado y las medidas adoptadas.

Finalmente, Navia indicó que se va a plantear si es nuevamente candidata a alcaldesa, debido a todo lo que ha vivido en el último tiempo. Además, descartó una eventual renuncia al Partido Socialista (PS)