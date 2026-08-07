Diputados presentan proyecto para suspender la Ley Karin por cinco años

“Tenemos la obligación de revisar si el diseño normativo está cumpliendo efectivamente su objetivo”, sostuvo el diputado Erich Grohs, uno de los autores de la iniciativa.

Un grupo de seis parlamentarios ingresó este jueves un proyecto de ley que busca suspender por cinco años los efectos de la Ley Karin.

La propuesta, cuyo autor es el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Erich Grohs, plantea interrumpir de manera transitoria la aplicación de la Ley N° 21.643, legislación sobre materias laborales y que rige en Chile desde 2024.

En concreto, el objetivo de la Ley Karin es prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.

A dos años de su promulgación, tanto Grohs como los parlamentarios Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea, Álvaro Cofré (Partido Nacional Libertario), Diego Vergara (Partido Republicano) y Daniel Valenzuela (Independiente, bancada Renovación Nacional) esgrimen que la norma ha generado una saturación del sistema de denuncias laborales que, aseguran, solo perjudica a los denunciantes.

“Cuando una parte importante de las denuncias termina no correspondiendo a materias propias de la ley y las investigaciones se extienden durante meses, tenemos la obligación de revisar si el diseño normativo está cumpliendo efectivamente su objetivo“, planteó el parlamentario.





De acuerdo a lo expuesto en la moción, a diciembre de 2025 el sistema acumulaba más de 66 mil denuncias, manteniendo un cercano a las 22 mil por semestre.

La iniciativa también plantea que, durante el periodo propuesto de cinco años, vuelvan a aplicarse las normas vigentes antes de la entrada en vigor de la ley, para así darle continuidad a las investigaciones ya iniciadas y denuncias formalizadas.

“Un insulto a la memoria de Karin Salgado”: La respuesta de diputados de oposición por proyecto de ley

En el propio Congreso y a través de redes sociales varios legisladores de oposición se mostraron abiertamente en contra del proyecto de ley para suspender la Ley Karin.

Por un lado, la diputada Carolina Tello (FA) calificó la iniciativa como “un insulto a la memoria de Karin Salgado y un mensaje brutal para miles de trabajadoras y trabajadores de nuestro país”.





“Lo que hoy los parlamentarios llaman ‘colapso del sistema’ o ‘exceso de denuncias’, nosotros lo llamamos fin de la impunidad. Esas más de 66 mil denuncias no son una falla de diseño de la ley; son la radiografía de una violencia laboral histórico, estructural y naturalizada en Chile”, apuntó.

Por otro lado, el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) opinó que el proyecto implica un retroceso: “Vuelve el régimen de abuso laboral impune”.

“¿Creen que la gente es tonta? Nos quieren convencer que para cuidar a las víctimas de abusos laborales hay que suspender por cinco años la Ley Karin. Lo único que buscan es precarizar y desproteger a los trabajadores y trabajadoras. Son cómplices de abuso, son unos caras de palo”, disparó.