Hombre es detenido por amenazas durante transmisión en vivo de la PDI

El imputado habría amenazado de muerte y amedrentado con comentarios ofensivos a personal policial durante una transmisión en vivo de la Policía de Investigaciones.

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de un hombre imputado por amenazas dirigidas contra funcionarios policiales.

El subprefecto Cristián Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora de Crimen Organizado de la PDI, indicó que la particularidad de este caso es que los amedrentamientos se registraron durante una transmisión en vivo a través de redes sociales de la propia institución.

En dicho live, emitido por la plataforma Instagram, la PDI estaba dando a conocer los resultados de un operativo contra una organización criminal dedicada al narcotráfico.

Amenazas de muerte y comentarios ofensivos: Qué dijo el sujeto detenido en live institucional de PDI

La institución detalló que el hombre publicó una serie de comentarios ofensivos y amenazas de muerte contra funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile.

En ellos, el sujeto manifestaba “expresiones que aludían a la comisión de futuros ataques contra personal policial”.

Por esa razón, se iniciaron una serie de diligencias que permitieron identificar al imputado y concretar su arresto en el sector de Laguna Verde, en la región de Valparaíso.

Los antecedentes fueron remitidos a Fiscalía, que a su vez instruyó una serie de indagatorias para esclarecer el caso. En ese sentido, además, se incautó un teléfono celular que será periciado en busca de evidencia.