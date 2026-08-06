Pacto hizo la diferencia: El dramático dato que entregó mamá tras encerrona con sus 2 hijos en Maipú

Cuatro delincuentes a rostro cubierto amenazaron a la familia y huyeron con el auto hacia la rotonda de Plaza Arica. Por fortuna, ni la madre ni los niños resultaron heridos.

En conversación con CHV Noticias, la madre que la mañana de este jueves sufrió el robo de su auto en compañía de sus dos hijos en Maipú explicó el “pacto” familiar previamente conversado que evitó lamentar una consecuencia mayor.

Visiblemente afectada, la mujer relató que tomó la decisión de conversar con sus dos pequeños tras la tragedia ocurrida en junio en San Bernardo, donde un niño de 12 años murió asesinado durante una encerrona.

Así, con el objetivo de estar ella y sus hijos preparados en caso de un eventual delito de esta naturaleza, entregó una serie de instrucciones para seguir en caso de un robo.

Según detalló, dijo a sus hijos que, ante una encerrona, bajaran calmadamente del auto, hicieran caso o escucharan su recomendaciones y que en todo momento mantuvieran la calma.

Esta medida de prevención, aseguró, permitió evacuar rápidamente la escena del robo, lo que a su vez hizo que sus dos hijos, de 11 y 9 años, salieran totalmente ilesos.





Violenta encerrona en Maipú

El robo, vale recordar, tuvo lugar en avenida Blanco Encalada con calle Kilimanjaro a eso de las 8:00 horas, cuando los antisociales frenaron de manera repentina frente a la mujer, para luego hacer una maniobra de retroceso que generó un pequeño “topón”.

Premunidos con armas de fuego, fueron hacia sus víctimas y apuntaron a la conductora para hacerla bajar del vehículo. Ella, relató a CHV Noticias, pensó en huir pero decidió no exponer a los niños, de 11 y 9 años.

La banda delictual logró su cometido y arrancaron con el automóvil hacia la rotonda de Plaza Arica, que une las avenidas Bernardo O’Higgins, General José San Martín y Blanco Encalada.