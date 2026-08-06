Querida periodista de Contigo en la Mañana emocionó al anunciar matrimonio: “¡Juntos por siempre!”

Daniela Muñoz, notera del matinal de Chilevisión y actual candidata a Reina Guachaca, dio a conocer con una romántica fotografía que se casará con su pareja, el alcalde Agustín Iglesias.

Una de las periodistas más talentosas de Chilevisión y, también, una de las más queridas de la televisión chilena sorprendió este jueves al anunciar una emocionante noticia.

La notera de Contigo en la Mañana, Daniela Muñoz, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que contraerá matrimonio con su pareja, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

La noticia la dio a conocer mediante una fotografía donde ambos se ven visibiblemente emocionados, y que acompañó con un encabezado que bien resumió el romántico acuerdo: “¡¡¡JUNTOS POR SIEMPRE ♥️!!!”, escribió.

El inesperado anuncio remeció a la plataforma y provocó que cientos de usuarios dejaran comentarios con sus felicitaciones, incluyendo algunos de sus compañeros de canal y figuras del espectáculo y la política.

“Wuooooooooooouuuuuuw! Felicidaaaaadeeeeees”, comentó su colega Gino Costa, mientras que la conductora Andrea Aristegui expresó: “Me muero!!! Qué emoción mi Daniela querida! Felicidades a los novios!”.

Así conoció Daniela Muñoz a su pareja

Fue hace unas semanas cuando la candidata a Reina Guachaca reveló cómo conoció a Iglesias: recordó que, tras un reporteo por un aviso de bomba en Independencia, él la contactó por redes sociales.

“Me imaginaba que las cuentas de Instagram, Facebook y X pasaban por las manos de un encargado, así que necesitaba verificarlo y por lo mismo le pregunté ‘¿eres tú o no?’. Ahí me dijo que lo siguiera por el Instagram personal“, dijo en Las Últimas Noticias.

“Con Agustín nos complementamos súper bien y nos sentimos muy cómodos los dos”, reconoció, para luego expresar que “somos realmente muy felices y tenemos una relación muy madura en la que conversamos harto de lo que se viene para adelante”.