La ex Miss Universo valoró la personalidad y preparación de la nueva representante chilena. “La encontré preciosa, parece muy angelical”, señaló la comunicadora.

Dominga López recibió un apoyo clave rumbo al Miss Universo 2026. Se trata de Cecilia Bolocco, la única chilena que ha ganado el certamen, quien le dedicó elogiosas palabras.

En conversación con Página 7, la exreina de belleza destacó las cualidades que observó en la periodista de 25 años, con quien tuvo su primer encuentro este jueves durante un evento.

“La veo preciosa, es divina, preciosa”, señaló. Además, agregó que la encontró “una mujer con una naturalidad, con una espontaneidad, la encontré preciosa, parece muy angelical”.

La comunicadora también valoró la personalidad y preparación de la nueva representante chilena.

“Me encanta con su pelo corto. Además, es una mujer inteligente (…) es una mujer con opinión, la encuentro divina y le deseo toda la suerte del mundo ”, comentó.





Los elogios de Cecilia Bolocco para Dominga López

Consultada sobre algún consejo para Dominga de cara a la competencia internacional, Bolocco aseguró que no cree que sea necesario.

“Ninguno, yo creo que ella no necesita ninguno, es espléndida”, afirmó. Asimismo, destacó que “se nota que está a gusto en su piel y eso es muy importante”.

Cecilia también resaltó la autenticidad de la nueva Miss Universo Chile. “Encontré que no tiene problema en decir lo que piensa y no tiene problema en decir lo que siente, y es natural”, sostuvo.

A su juicio, esa característica puede transformarse en una ventaja dentro del certamen. “Así como a mí me jugó muy a favor, porque la verdad yo creo que es una herramienta muy seductora, no hay nada más seductor que la verdad”, indicó.