¿Tu hijo tiene buenas notas? Revisa cuándo y cuánto puede recibir por el Bono Logro Escolar

El beneficio se otorga a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena y, según el Gobierno, es un reconocimiento a “su esfuerzo y dedicación en los estudios”.

El Bono al Logro Escolar es un beneficio estatal que forma parte del Ingreso Ético Familiar y es un reconocimiento al 30% de los alumnos más vulnerables del país y a sus padres, por su esfuerzo y dedicación en los estudios.

Para recibir el aporte, uno de los requisitos más importantes es que el alumno debe cursar entre 5° básico a 4° medio, durante el año escolar inmediatamente anterior al pago del bono.

¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar? El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, todavía no ha entregado una fecha de pago del Bono Logro Escolar. Sin embargo, se espera que ocurra entre agosto y septiembre , tal como sucedió en 2025. En concreto, el año pasado fue durante septiembre.

¿Cuánto paga el Bono Logro Escolar?

El pago del Bono Logro Escolar se hará mediante depósito bancario, ya que el monto será transferido en una Cuenta Bancaria a nombre de cada cobrador asignado.

$85.057 : para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción .

: para estudiantes que se encuentren dentro del . $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Es importante señalar que el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría resultar fusionado con las demás transferencias del grupo familiar.