¿Dónde y cómo se cobra el Bono Logro Escolar 2026? Beneficio entrega $85 mil

Esta ayuda económica del Estado está destinado a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio. Revisa a continuación todos los requisitos.

El Bono Logro Escolar es un beneficio al cual no se postula y que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF).

Esta ayuda económica del Estado está destinado a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio, que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

Cabe considerar que este bono se otorga a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena y se paga en dos tramos:

$85.057 : para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción .

: para estudiantes que se encuentren dentro del . $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Es importante señalar que el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría resultar fusionado con las demás transferencias del grupo familiar.





Requisitos para acceder al Bono Logro Escolar

Que sus familias sean beneficiarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población (según el instrumento de focalización definido, con información al 31 de marzo del año inmediatamente anterior).

Cursar entre 5° básico y 4° medio, durante el año inmediatamente anterior.

Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación.

Dónde y cómo se cobra el Bono Logro Escolar

El pago del Bono Logro Escolar se hará mediante depósito bancario, ya que el monto será depositado en Cuenta Bancaria a nombre de cada cobrador asignado.

¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar?

Para este 2026, aún no se entrega una fecha del pago del Bono Logro Escolar, sin embargo, se espera que ocurra en septiembre , tal como sucedió en 2025.

Consulta acá si eres beneficiario del Bono Logro Escolar

Ingresa al sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, escribe el RUT del alumno, alumna o de la persona que cobra los bonos del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF), su fecha de nacimiento, y haz clic en “Acceder”. También puedes consultar con tu ClaveÚnica.

También puedes hacer clic en la siguiente imagen y luego ingresar tu RUT.