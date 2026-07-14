Tribunal de Cañete condena a exalcalde de Renaico por estupro reiterado, aborto y abuso sexual

Juan Carlos Reinao Marilao fue declarado culpable y su sentencia será comunicará el viernes 7 de agosto a las 14:00 horas.

Este martes, el Poder Judicial de Chile, a través de su cuenta de X, informó que el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Cañete condenó a Juan Carlos Reinao Marilao.

El exalcalde de Renaico, región de La Araucanía, fue declarado como autor de los delitos consumados de estupro reiterado, aborto y abuso sexual.

Por último se señaló que la sentencia será comunicará el viernes 7 de agosto a las 14:00 horas.





Fiscalía solicitó más de 50 años de cárcel

Cabe señalar que el exedil lleva más de dos años en prisión preventiva tras ser imputado por los delitos de violación, abuso sexual e inducción al aborto y donde Fiscalía solicitó una pena de más de 50 años de cárcel.

El juicio tuvo cerca de dos meses de duración, en el cual Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales en contra de Reinao.

El Ministerio Público indicó que entre 2006 y 2020, el acusado y ahora condenado cometió estos delitos en contra de cinco víctimas, dos de ellas menores de edad, en las comunas de Tirúa, Contulmo, Renaico, Santiago y Negrete, y donde se aprovechó en diversas ocasiones del cargo de alcalde de la comuna de Renaico.