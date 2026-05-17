17/ 05/ 2026 21:32

Imputado por violación, abuso sexual y aborto: Este lunes inicia el juicio contra exalcalde Reinao

Este lunes iniciará el juicio contra el exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, imputado por violación, abuso sexual y aborto. La investigación se enmarca en la denuncia de cuatro mujeres por hechos ocurridos entre 2006 y 2020, incluidos casos cuando las víctimas eran menores de edad. Durante la audiencia, se espera que la Fiscalía presente más de 70 testigos. Reinao arriesga penas superiores a 50 años de cárcel.