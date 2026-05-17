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Imputado por violación, abuso sexual y aborto: Este lunes inicia el juicio contra exalcalde Reinao

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Este lunes iniciará el juicio contra el exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, imputado por violación, abuso sexual y aborto. La investigación se enmarca en la denuncia de cuatro mujeres por hechos ocurridos entre 2006 y 2020, incluidos casos cuando las víctimas eran menores de edad. Durante la audiencia, se espera que la Fiscalía presente más de 70 testigos. Reinao arriesga penas superiores a 50 años de cárcel.

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