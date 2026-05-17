Vecino registró la agresión: Detienen a hombre por maltrato contra su hija en Concepción

El hombre fue formalizado y quedó con prohibición de acercarse a la menor de edad, mientras que la niña deberá ser llevada a vivir con otros familiares.

A través de redes sociales se viralizó un grave caso de maltrato infantil, en el que un hombre aparece golpeando a una niña menor en Concepción.

Gracias a la grabación de un vecino, quien compartió el video en redes sociales, el sujeto fue detenido y posteriormente formalizado.

El hecho ocurrió en un terreno ubicado junto a un minimarket en calle Bandera, cerca de la intersección con Avenida Paicaví, en Concepción, consignó Sabes.cl.

En las imágenes se observa al hombre empujando a la niña contra el suelo y zamarreándola, mientras ella llora y grita pidiendo ayuda.

Ante esto, Carabineros logró detener al individuo, quien fue puesto a disposición de la justicia y formalizado por el delito de maltrato corporal relevante contra su hija.

Pese la audiencia, el hombre quedó en libertad con la prohibición de acercarse a la menor. Además, se instruyó al Tribunal de Familia adoptar medidas de protección para que la niña permanezca en un entorno donde no vea amenazada su integridad.

La imagen del imputado ha sido difuminada para evitar la identificación de la víctima.