¿Campanas de boda? Kel Calderón sorprende con romántica postal junto a su pareja

La influencer sorprendió desde un resort en Cancún con el inesperado regalo que le dio el chef Renzo Tissinetti en medio de sus vacaciones.

Kel Calderón dejó en shock a todos sus seguidores con las últimas historias que ha publicado en su cuenta de Instagram desde Cancún, donde se encuentra de vacaciones con su pareja, Renzo Tissinetti.

Disfrutando de los restaurantes de un paradisiaco resort, la hija de Raquel Argandoña mostró el regalo que le regaló el chef: un anillo. Pese a la publicación, no entregó mayores detalles al respecto.

El misterioso anillo de Kel Calderón

“Para siempre“, escribió la abogada junto a un corazón en una fotografía mostrando su mano con un nuevo anillo, el cual rápidamente sus seguidores comenzaron a decir que sería de matrimonio.





Desde el portal de farándula, Infama, indicaron que efectivamente la joven estaría comprometida con Tissinetti, propuesta que habría llegado en medio de sus idílicas vacaciones.

Si bien la pareja no se ha pronunciado al respecto, recordemos que a mediados de junio del año pasado Kel enfatizó a Página 7 que con Renzo no tenían entre sus planes de corto y mediano plazo casarse.

Sin embargo, a lo largo de los meses, los enamorados podrían haber cambiado de opinión al respecto.

Revisa aquí la historia de Kel: