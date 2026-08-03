Eduardo Sáez alerta sobre nuevo sistema frontal esta semana: Lluvia intensa afectaría zonas ya inundadas

Según explicó en CHV Noticias Central, se tratará de un evento de corta duración, pero con lluvias que podrían caer con mucha intensidad en pocas horas. “Van a ser dos o tres horas que va a llover con mucha fuerza”, detalló.

Mientras varias regiones del país continúan recuperándose de los efectos de los últimos temporales, el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, alertó sobre la llegada de un nuevo sistema frontal que dejará precipitaciones entre este miércoles y jueves .

Según explicó en CHV Noticias Central, se tratará de un evento de corta duración, pero con lluvias que podrían caer con mucha intensidad en pocas horas.

“Vamos a tener un sistema frontal como el que pasó. Va a ser de corta duración, pero de una lluvia bastante intensa”, advirtió el especialista.

¿Dónde se registrará el próximo sistema frontal?

Sáez explicó que las mayores acumulaciones se proyectan entre las regiones de Biobío y La Araucanía, precisamente en sectores que ya han sufrido inundaciones durante las últimas semanas.

Entre las localidades que podrían recibir los mayores montos aparecen Angol, Curacautín, Pucón, Villarrica y zonas cercanas a la cordillera de Nahuelbuta.

“Lo que estamos esperando es que la acumulación de precipitaciones nuevamente golpee entre la región de Los Ríos y la región del Biobío “, señaló.





En sectores interiores de La Araucanía, los acumulados podrían acercarse a los 100 milímetros, mientras que en zonas cordilleranas del Biobío se estiman entre 60 y 70 milímetros.

¿Cuándo y a qué hora lloverá esta semana?

Uno de los aspectos que más preocupa es la intensidad de las precipitaciones. De acuerdo con Sáez, gran parte de la lluvia caerá en un período muy breve, especialmente durante la tarde del miércoles.

“Van a ser dos o tres horas que va a llover con mucha fuerza”, afirmó.

Para Angol, por ejemplo, el meteorólogo estimó que el tramo más intenso podría concentrarse entre las 14:00 y las 19:00 horas del miércoles.

Pronóstico para Santiago

El pronóstico también contempla precipitaciones en la zona central. Para la Región Metropolitana, Sáez proyectó hasta 20 milímetros de agua caída, mientras que en sectores precordilleranos los montos podrían acercarse a los 30 milímetros.

“Probablemente será como la lluvia del viernes pasado: muy fuerte en la mañana y después en la tarde tendremos cielo parcial, según los cálculos”, indicó el meteorólogo.

En Valparaíso, en tanto, se esperan acumulados entre 10 y 15 milímetros.

La lluvia llegaría principalmente durante la madrugada del jueves y tendría una duración relativamente breve.