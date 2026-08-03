VIDEO | Así fue el operativo que capturó a suegro de Carlos Palacios: Más de $18 mil millones incautados

La detención del sujeto se produjo en el contexto de la “Operación Capitanes”, donde la PDI logró la incautación de 75 kilos de pasta base. Las sustancias eran trasladadas desde Coquimbo hacia Santiago.

Tras meses de investigación, la Policía de Investigaciones logró ejecutar con éxito la tercera fase de tres operaciones vinculadas al tráfico de drogas. Todas ellas, con un objetivo claro: desarticular bandas criminales asociadas a ilícitos en la Región Metropolitana.

¿El resultado de los tres procedimientos? La incautación de más de una tonelada de sustancias ilícitas y la detención de cuatro individuos. Uno de ellos, el suegro del futbolista Carlos Palacios.

En concreto, fueron arrestados dos chilenos y dos bolivianos, y con la incautación de 1 tonelada, 480 kilos y 320 gramos de cocaína base, clorhidrato de cocaína y cannabis, la policía civil sacó de circulación drogas avaluadas de más de $18.015.300.000.

A lo anterior se suman armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo y diversas especies vinculadas al patrimonio ilícito de las estructuras delictuales.

Así operaba la estructura delictual

“Tenemos cuatro detenidos de estructuras criminales que se dedicaban a internar, distribuir, comercializar y acopiar droga en la Región de Coquimbo y en comunas del sector sur de Santiago”, subrayó el director de la PDI, Eduardo Cerna.

Según explicó, se trata de “estructuras debidamente organizadas con roles definidos, con tareas específicas y con un patrimonio importante”.

“Aquí hay una manifestación real de lo que es el ‘follow the money’, o sea seguir el dinero, para poder empobrecer y sacar de circulación todo el fenómeno delictivo”, detalló.





Ceina agragó que “estos sujetos además de delinquir, contaminar al futuro de Chile con la droga, se están enriqueciendo y generando todos los delitos conexos a este tipo de estructuras, desde la inseguridad, las incivilidades y el temor que está presente en la sociedad“.

Héctor Barros, fiscal Regional Metropolitano Sur, tampoco descartó que, eventualmente, el futbolista Carlos Palacios sea investigado, ya que aseguró que no se puede descartar ninguna hipótesis o arista.

“Nosotros nunca descartamos nada en ninguna investigación. Porque no sabemos qué antecedentes pueden aparecer en el futuro. Siempre hay que tener la mirada bien amplia”, afirmó.