Detienen a suegro de Carlos Palacios en allanamiento: PDI incautó 75 kilos de cocaína y armas de fuego

El vehículo donde se movilizaba el detenido está a nombre del futbolista que actualmente defiende la camiseta de Boca Juniors.

Este lunes se realizaron tres operativos liderados por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Sur, donde se lograron desbaratar a bandas dedicadas al tráfico de drogas.

Uno de los operativos fue denominado como “Operación Capitanes”, donde uno de los detenidos es el suegro de Carlos Palacios, quien ya fue formalizado y se encuentra en prisión preventiva.

El hombre fue detenido en su domicilio en Peñaflor y tras una allanamiento en un domicilio de La Florida se incautaron 75 kilos de cocaína y dos armas de fuego. Además, el hombre se movilizaba en un vehículo a nombre del futbolista que actualmente milita en Boca Juniors.





Fiscalía entregó más antecedentes

El jefe de la Fiscalía SAC Metropolitana Sur, Alex Cortés, indicó que el hombre detenido era seguido desde hace tiempo.

“El suegro de este jugador era uno de los blancos principales que estaba siendo investigado. Esta es una investigación que ya tenía larga data, en donde incluso ya se había incautado droga con anterioridad”, indicaron.

Al fiscal también se le preguntó por la situación judicial de Palacios: “La investigación continúa y se deberá establecer si efectivamente existe alguna vinculación de este futbolista con la investigación por el delito de tráfico de drogas”.

Por último, el persecutor agregó que el domicilio que fue allanado estaría ligado a Palacios: “Es un inmueble que se le vincula cuando él se encuentra en Chile de paso, en el último tiempo, por lo menos”.