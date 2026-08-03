VIDEO | Familia al límite: Casa está al borde del derrumbe en Quillón por socavón provocado por crecida del río

Una compleja situación aqueja a una familia de Quillón, en la región del Biobío, que ha visto como el desborde de un estero y un socavón tienen a su casa a punto de derrumbarse.

La aparición de un socavón, provocado por la crecida del estero Collanco en Quillón, tiene a una familia en vilo y su casa prácticamente al borde del derrumbe.

La dramática situación se originó por el desborde del mencionado curso de agua, que habría aumentado hasta 15 metros desde su posición original.

En diálogo con CHV Noticias, la propietaria del inmueble lamentó la situación, haciendo hincapié en los esfuerzos económicos que ha tenido que hacer para establecerse allí y que, ahora, se ven frustrados ante la posibilidad de que colapse la casa.





“Aquí hay recursos, tiempo y corazón invertido. Hay de todo. La intención era de poder venir a vivir aquí, pero con esto vamos a tener que volver a invertir“, indicó.

Y es que la crecida del río y el posterior socavón dejaron una parte de la estructura suspendida en el aire, complicando la situación para los residentes.

“Vamos a tener que cambiar de posición la cocina, cosa de ir arrancando de la orilla del río“, señaló

El desborde del estero Collanco es otra de las consecuencias que ha dejado el paso del sistema frontal por la zona centro-sur del país y que ha tenido a esa zona en particular bajo alerta roja por varios días.