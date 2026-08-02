02/ 08/ 2026 13:05

Auto cayó a enorme socavón en Constitución: “No nos habrían podido rescatar”

Un lamentable accidente ocurrió ayer sábado en Constitución luego de que un vehículo cayera al interior de un gran socavón que venía complicando la avenidad El Dique desde el sistema frontal que afectó la semana anterior a la región del Maule. La dueña del vehículo conversó con CHV Noticia, detallando los tensos minutos previos al hundimiento de su auto. “No nos habrían podido rescatar”, comentó tras explicar que alcanzaron a caer un metro antes de arrancar a la superficie junto a su hijo y una tercera pasajera, sin embargo, debieron esperar alrededor de dos horas a que llegara Carabineros a auxiliarlos.